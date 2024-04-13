Россиян предупредили о новом виде мошенничества в сезон отпусков

Адвокат Калинина: мошенники звонят россиянам после посещения сайтов с турами

Накануне сезона отпусков процветает новый вид кибермошенничества, предупредила россиян адвокат Ирина Калинина. О том, как действуют злоумышленники, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Схема выглядит следующим образом: после того, как пользователь заходит на определенные туристические сайты либо покупает билет онлайн, начинают поступать звонки. Мошенники представляются сотрудниками сайта и просят написать положительный отзыв, что вы всем довольны, билеты нашли без затруднений. «После этого вам предложат работу с привлекательным окладом — всего лишь оставлять отзывы. После этого вас попросят оформить карту. В ходе оформления могут попросить демонстрацию экрана либо перейти по ссылке и так далее. После "работодатели" пропадают без вести», — сообщила адвокат.

Она отметила, что попасться на подобные уловки можно не только на туристических сайтах, но и на сайтах маркетплейсов. Иногда просят включить демонстрацию экрана и псевдополицейские, и псевдоналоговики. Делать этого ни в коем случае нельзя, как и передавать свои персональные данные третьим лицам, подчеркнула Калинина. С ее слов, не стоит соглашаться и на предложение работодателя открыть новую карту для перечисления заработной платы. «Если вам предлагают это сделать, скорее всего, это мошенники», — обратила внимание специалист.

«Если будет установлен факт, что вы включали ту же демонстрацию экрана, и у вас спишутся средства с карты, в суде сложно будет что-то доказать, ведь вы добровольно поделились личной информацией», — заключила адвокат.

Ранее 78-летняя жительница Смоленска лишилась квартиры и 2,8 миллиона рублей после разговора с мошенниками.