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15:30, 10 апреля 2024Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

Жительница Смоленска лишилась квартиры и 2,8 миллиона рублей из-за мошенников

Фото: Unsplash

Жительница Смоленска осталась без квартиры и сбережений из-за мошенников. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба управления МВД по региону.

78-летней женщине в январе позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина настоятельно порекомендовал ей обеспечить сохранность своих денег за счет перевода на «безопасные счета» — в противном случае их похитят злоумышленники. При этом он запретил россиянке рассказывать кому-либо о деталях их разговора и призвал четко выполнять указания, которые ей будут давать. Смоленка поверила собеседнику и отправила на «безопасные счета» сначала личные сбережения, а потом кредитные средства, как ей велели аферисты.

Через некоторое время пенсионерка лишилась и жилья — мошенники подобным образом убедили ее продать свою квартиру. Часть суммы, вырученной со сделки, она по указанным ей реквизитам перечислила через банкомат, а другую часть передала курьеру, с которым встретилась на улице. После того как звонки от неизвестных прекратились, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. При этом россиянка отметила, что была в курсе о действиях мошенников из публикаций в СМИ, информационных листовок и бесед с сотрудниками правоохранительных органов. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбудили уголовное дело.

Ранее в апреле стало известно, что жительница Иркутска осталась без единственного жилья после разговора с аферистами.

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      Полина Кислицына
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