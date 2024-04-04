Россиянка стала бездомной после разговора с мошенниками

Жительница Иркутска лишилась единственной квартиры после разговора с мошенниками

Жительница Иркутска стала бездомной после телефонного разговора с неизвестными. Мошенники лишили женщину единственной квартиры, сообщили в управлении МВД по российскому региону.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники неоднократно звонили пенсионерке и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. В итоге им удалось убедить женщину, что преступники пытаются оформить кредит от ее имени, а потом хотят завладеть ее квартирой. Решить проблему, по их словам, может продажа недвижимости, — после сделки злоумышленники обещали выкупить имущество и вернуть владелице.

«Пытаясь спасти свою собственность и сбережения, по инструкции звонивших бабушка продала квартиру по цене в два раза ниже рыночной. Затем она отправилась в банк, обналичила деньги и перевела их на счета аферистов», — рассказали в региональном МВД. Пострадавшая отметила, что родственников у нее нет, а проданная квартира была е единственным жильем.

Ранее по похожей схеме лишилась квартиры и сбережений 80-летняя жительница Тулы. Общий ущерб достиг пяти миллионов рублей.