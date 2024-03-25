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18:40, 25 марта 2024Среда обитания

80-летняя россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

80-летняя тулячка лишилась квартиры и 5 млн рублей, поговорив с мошенниками

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

80-летняя жительница Тулы лишилась квартиры и нескольких миллионов рублей, после того как поговорила с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В январе с пенсионеркой связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он рассказал ей, что некие злоумышленники пытаются оформить на нее кредиты, а для того, чтобы спасти сбережения, призвал перевести деньги на «безопасный» счет. Поверив собеседнику, женщина отправила по указанным реквизитам миллион рублей.

Через некоторое время с тулячкой вновь связались лжесотрудники ФСБ, которые убедили ее продать свою квартиру, а вырученные со сделки средства также перевести на «безопасный» счет. Таким образом аферисты завладели еще четырьмя принадлежавшими ей миллионами рублей, а общий ущерб составил пять миллионов.

Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), ведется поиск преступников.

Ранее в марте стало известно, что аналогичная ситуация произошла с молодым жителем Ульяновска, который отдал мошенникам квартиру и более восьми миллионов рублей.

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      Полина Кислицына
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