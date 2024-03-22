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14:08, 22 марта 2024Среда обитания

Россиянин после разговора с мошенниками лишился квартиры и миллионов рублей

Житель Ульяновска лишился квартиры и более 8 млн рублей, поговорив с мошенниками

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Житель Ульяновска лишился квартиры и нескольких миллионов рублей после того, как поговорил с мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

С молодым человеком связался неизвестный и сообщил, что с его счета списаны деньги, которые впоследствии были направлены на финансирование террористической деятельности. Выяснив, что россиянин не проводил никаких финансовых операций, злоумышленники убедили его в том, что виновны некие сотрудники банка. По словам аферистов, они причастны к несанкционированным действиям с его счетом и утечке личных данных — из-за этого от его имени в несколько финансовых организаций якобы поданы заявки на оформление кредитов. Собеседники заверили ульяновца, что ему нужно закрыть все поданные заявки и обратиться в несколько банков за оформлением кредитов на максимально возможные суммы «для исчерпания кредитного потенциала». После чего, отметили они, внесенные им средства вернутся к нему на счет в полном объеме.

Молодой человек выполнил все указания лжесотрудников прокуратуры, Центробанка и ФСБ. После того как финансовые организации перестали выдавать ему деньги, аферисты заявили, что россиянину нужно еще 2 миллиона рублей для аннулирования кредитного потенциала. Тогда он решил продать квартиру. Выданные банками, а также вырученные от сделки средства ульяновец перевел на указанный неизвестными «безопасный» счет. Общий нанесенный ему ущерб составил 8,6 миллиона рублей.

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Обманутый россиянин обратился в полицию. Он рассказал, что слышал о подобных мошенничествах, однако настойчивость и убедительность звонивших не позволили ему вовремя сориентироваться.

Ранее в марте стало известно, что пожилая учительница из Норильска осталась без квартиры и сбережений из-за мошенников.

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      Полина Кислицына
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