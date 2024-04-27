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06:52, 27 апреля 2024Россия

Сенатор оценил законопроект США о конфискации активов России

Сенатор Цеков: законопроект США о конфискации активов РФ навредил доллару

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Законопроект Соединенных Штатов о возможности конфискации активов России сильно навредил доллару и самим США. На это указал сенатор Сергей Цеков в интервью радио «Спутник в Крыму».

«Решение возмутительное, нарушает все международные взаимоотношения в финансовых вопросах. Решение обоюдоострое, у нас есть возможность ответить на него», — отметил сенатор.

По словам Цекова, за то, что Штаты могут конфисковать 5 миллиардов долларов, они очень сильно навредили себе. Это дальнейший подрыв доллара, добавил сенатор.

Он отметил, что США данным решением пытается подвигнуть к аналогичным действиям Евросоюз. Но даже враждебно настроенные к РФ политики понимают опасность такого решения, чреватого серьезными последствиями для ЕС.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.

В свою очередь, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы.

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      Марина Совина
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