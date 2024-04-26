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07:01, 27 апреля 2024Экономика

Названы указывающие на поддельную автозапчасть признаки

Автоэксперт Иванский: некачественная упаковка указывает на поддельные запчасти

Фото: Kate Ibragimova / Unsplash

Количество поддельных запчастей на российском рынке растет. Основной предпосылкой для этого стал уход зарубежных автоконцернов и завершение прямых поставок комплектующих в РФ, сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал признаки, которые указывают на неоригинальные запчасти.

Ранее стало известно, что российские автосервисы жалуются на массовые подделки запасных частей и расходных материалов. Портал Octagon.media со ссылкой на представителей отрасли сообщил, что контрафактные комплектующие поступают в Россию в том числе и по каналам параллельного импорта. Проблема якобы возникла из-за отсутствия механизма контроля за поставками продукции.

Чтобы не приобрести такую деталь, которая может навредить работе автомобиля, Иванский рекомендовал обращать внимание на несколько факторов. Прежде всего, это цена. Если стоимость запчасти существенно ниже рыночной — лучше отказаться от покупки.

«Еще одним признаком неоригинальной запчасти является некачественная упаковка: например, размытый текст или название бренда, бесформенные грани, а также отсутствие маркировки на самих деталях. Например, на топливные, воздушные, масляные и другие фильтры обычно наносится VIN-код, который состоит из 17 символов. На свечах зажигания должен быть код с номером выпущенной партии», — поделился автоэксперт.

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Ранее россиянам советовали не оставлять машины под палящим солнцем. По словам директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрея Борисова, это сокращает срок службы лакокрасочного покрытия авто.

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      Екатерина Смирная
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