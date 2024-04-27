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06:59, 27 апреля 2024Мир

Украинку из Конгресса США возненавидели в родной стране

WP: украинку Спартц из Конгресса США возненавидели за отказ от поддержки Киева

Фото: POOL / Reuters

Конгрессвумен украинского происхождения Викторию Спартц, представляющую Республиканскую партию, возненавидели на родине из-за отказа поддержать новый пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Спартц родилась и выросла в Чернигове, после чего переехала в США. Сейчас она представляет в Конгрессе штат Индиана. Изначально жители украинского города гордились «своим человеком» в американском правительстве, однако после отказа поддержать очередной пакет помощи Киеву, симпатии сменились неприязнью.

Бывшие учителя и друг отца конгрессвумен заявили, что она «больше не украинка». В свою очередь Спартц заявила, что руководствуется интересами США.

«На самом деле оскорбительно и не по-американски думать, что я, как американка, не буду предана людям, которые избрали меня представлять их, а какому-то иностранному правительству в стране, которую покинула 24 года назад», — заявила Спартц.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи, в рамках которого Киев получит порядка 61 миллиарда долларов.

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      Евгений Силаев
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