Украинку из Конгресса США возненавидели в родной стране

WP: украинку Спартц из Конгресса США возненавидели за отказ от поддержки Киева

Конгрессвумен украинского происхождения Викторию Спартц, представляющую Республиканскую партию, возненавидели на родине из-за отказа поддержать новый пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Спартц родилась и выросла в Чернигове, после чего переехала в США. Сейчас она представляет в Конгрессе штат Индиана. Изначально жители украинского города гордились «своим человеком» в американском правительстве, однако после отказа поддержать очередной пакет помощи Киеву, симпатии сменились неприязнью.

Бывшие учителя и друг отца конгрессвумен заявили, что она «больше не украинка». В свою очередь Спартц заявила, что руководствуется интересами США.

«На самом деле оскорбительно и не по-американски думать, что я, как американка, не буду предана людям, которые избрали меня представлять их, а какому-то иностранному правительству в стране, которую покинула 24 года назад», — заявила Спартц.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи, в рамках которого Киев получит порядка 61 миллиарда долларов.