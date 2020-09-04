Белоруссия опубликовала «переговоры Варшавы и Берлина» по делу Навального

Белоруссия опубликовала «запись переговоров Германии и Польши» об Алексее Навальном, о которых заявил президент Александр Лукашенко. Их разместил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Доказательств того, что это реальный разговор представителей двух стран, нет. Запись выложена с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что оригинальный язык разговора — английский.

На записи слышны два мужских голоса. «Представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого «представитель Берлина» говорит, что «идет война, а во время войны все средства хороши».

В ответ «представитель Варшавы» говорит, что необходимо «утопить» российского лидера Владимира Путина во внутренних проблемах, чтобы «отбить ему желание совать нос в дела Белоруссии». Позже он добавляет, что дела на белорусском направлении «идут не очень» так как Лукашенко оказался «крепким орешком». Он сетует на то, что силовики и чиновники верны Лукашенко и хорошо организованы, кроме того им помогает Россия.

Накануне Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская радиоэлектронная военная разведка перехватила «интересный разговор», который свидетельствует, что «никакого отравления Навального не было».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».