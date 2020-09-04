В Белоруссии пообещали опубликовать переговоры Германии и Польши о Навальном

В Белоруссии пообещали опубликовать записи перехваченных переговоров Германии и Польши об Алексее Навальном, о которых заявил президент Александр Лукашенко. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня записи передадут на ТВ. Поэтому, как бы многие ни "любили" отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно», — говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская радиоэлектронная военная разведка перехватила «интересный разговор», который свидетельствует, что «никакого отравления Навального не было».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».