Белоруссия передала ФСБ запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном

Белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» об Алексее Навальном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский гостелеканал ОНТ.

Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.

В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши».

Лукашенко впервые упомянул о записи «переговоров» на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Тогда он заявил, что белорусская радиоэлектронная военная разведка перехватила «интересный разговор», который свидетельствует, что «никакого отравления Навального не было».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».