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07:02, 27 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по городу Стрый Львовской области

Подполье: ВС РФ нанесли удар по городу Стрый Львовской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военные нанесли удар по городу Стрый во Львовской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области», — отметил он.

В свою очередь, украинские СМИ также сообщают о взрывах во Львовской области. Позже Лебедев проинформировал о «еще одном прилете» в Стрый. Он также сообщил об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.

Накануне Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по перевалочному пункту Вооруженных сил Украины под Харьковом.

Он добавил, что к месту прилета направились более десяти машин скорой помощи.

26 апреля стало известно о взрывах в расположенном в пригороде Харькова городе Дергачи. Информацию о них подтвердил мэр Вячеслав Задоренко, он также призвал население оставаться в укрытиях.

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      Марина Совина
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