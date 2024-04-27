Российские военные нанесли удар по городу Стрый Львовской области

Подполье: ВС РФ нанесли удар по городу Стрый Львовской области

Российские военные нанесли удар по городу Стрый во Львовской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области», — отметил он.

В свою очередь, украинские СМИ также сообщают о взрывах во Львовской области. Позже Лебедев проинформировал о «еще одном прилете» в Стрый. Он также сообщил об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.

Накануне Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по перевалочному пункту Вооруженных сил Украины под Харьковом.

Он добавил, что к месту прилета направились более десяти машин скорой помощи.

26 апреля стало известно о взрывах в расположенном в пригороде Харькова городе Дергачи. Информацию о них подтвердил мэр Вячеслав Задоренко, он также призвал население оставаться в укрытиях.

