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13:57, 26 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по перевалочному пункту ВСУ под Харьковом

Лебедев: ВКС России нанесли удар по перевалочному пункту ВСУ под Харьковом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские военные нанесли удар по перевалочному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в пятницу днем Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по городу Дергачи.

«Около 11:00 был нанесен удар по городу Дергачи в пригороде Харькова, били авиабомбами ФАБ», — уточнил представитель пророссийского подполья.

Лебедев добавил, что к месту прилета направились более десяти машин скорой помощи.

26 апреля стало известно о взрывах в расположенном в пригороде Харькова городе Дергачи. Информацию о них подтвердил мэр Вячеслав Задоренко, он также призвал население оставаться в укрытиях.

Ранее в пророссийском подполье рассказали об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области. Оно находилось в пансионате «Полесье» в селе Ивановка.

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      Екатерина Грищенко
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