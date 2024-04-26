Стало известно об ударе по перевалочному пункту ВСУ под Харьковом

Лебедев: ВКС России нанесли удар по перевалочному пункту ВСУ под Харьковом

Российские военные нанесли удар по перевалочному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в пятницу днем Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по городу Дергачи.

«Около 11:00 был нанесен удар по городу Дергачи в пригороде Харькова, били авиабомбами ФАБ», — уточнил представитель пророссийского подполья.

Лебедев добавил, что к месту прилета направились более десяти машин скорой помощи.

26 апреля стало известно о взрывах в расположенном в пригороде Харькова городе Дергачи. Информацию о них подтвердил мэр Вячеслав Задоренко, он также призвал население оставаться в укрытиях.

Ранее в пророссийском подполье рассказали об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области. Оно находилось в пансионате «Полесье» в селе Ивановка.