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07:02, 27 апреля 2024Мир

В одной из стран ЕС заявили о коллапсе системы здравоохранения

Евродепутат Кулоглу заявил о коллапсе системы здравоохранения в Греции

Фото: Giorgos Moutafis / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Греции Стелиос Кулоглу заявил о коллапсе в греческой системе здравоохранения, который, по мнению депутата, может быть также связан с действиями Евросоюза. О крахе системы охраны здоровья в одной из крупнейших стран ЕС евродепутат сообщил в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Постоянный поток инцидентов приводит к коллапсу греческой системы здравоохранения. Тем временем страна погружается в нищету. В одном из недавних инцидентов детское психиатрическое отделение Общей университетской больницы Ираклиона (крупнейшей больницы Крита), единственное в своем роде на острове и во всем Южном Эгейском море, было закрыто, несмотря на случаи буллинга подростков. Можно только догадываться, насколько серьезные дела будут переданы в Афины. Эта же больница находится в напряженном состоянии из-за нехватки персонала: 650 постоянных должностей не заполнены, а 5200 пациентов находятся в очереди на операцию», — рассказал он.

Особое возмущение у члена ЕП вызывает выстраиваемая греческим правительством политика приватизации здравоохранения. Это, по словам Кулоглу, выражается в том, что теперь в государственных больницах будут организованы платные дневные операции.

«Эта мера является первой в истории страны и выгодна только состоятельным слоям населения, что усугубляет социальное неравенство. В ответ на возражения граждан против новой меры премьер-министр [Греции Кириакос] Мицотакис и министр здравоохранения господин [Адонис] Георгиадис объявили, что дневные операции будут бесплатными, поскольку они будут финансироваться из Фонда восстановления [ЕС]. Это заявление выставляет ЕС соучастником демонтажа системы здравоохранения», — пояснил автор обращения.

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В связи с этим он адресует Еврокомиссии ряд вопросов относительно ее участия в предполагаемой приватизации государственной системы здравоохранения. «Было ли утверждено временное финансирование из Фонда реабилитации для дневных операций? Какие шаги оно планирует предпринять, чтобы не создавалось впечатления, что оно играет определенную роль в разрушении общественной инфраструктуры и увеличении разрыва между богатыми и бедными?» — спросил он.

Ранее сообщалось, что после 15 лет долгового кризиса экономика Греции в 2024 году может полностью восстановиться. Ожидалось, что в этом году ВВП страны может вырасти на три процента и приблизиться к докризисному уровню 2009 года, в то же время значительно превзойдя средний показатель по еврозоне (0,8 процента).

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      Кирилл Садовский
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