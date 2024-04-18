Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 18 апреля 2024Экономика

В Греции спрогнозировали полное восстановление экономики

Греции в 2024 году прогнозируют полное восстановление экономики

Фото: Juergen Tap / Hoch Zwei / Globallookpress.com

После 15 лет долгового кризиса экономика Греции в 2024 году может полностью восстановиться. Об этом со ссылкой на прогнозы инвесторов пишет Reuters.

Ожидается, что в этом году ВВП страны может вырасти на 3 процента и приблизиться к докризисному уровню 2009 года, в то же время значительно превзойдя средний показатель по еврозоне (0,8 процента). «Греческая экономика находится в хорошей форме», — заявил представитель управляющей компании Robeco Вим-Хейн Палс.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
В мире стремительно дешевеет жилье. Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
В мире стремительно дешевеет жилье.Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
9 апреля 2024

При этом страна сталкивается с новой проблемой. Рост ВВП Греции может сдерживать стагнация в крупных экономиках еврозоны, отмечают эксперты. В 2022 году более половины прямых иностранных инвестиций в Грецию поступили из стран Северной Европы, таких как Франция и Германия, объяснили они.

Население Греции несмотря на рост экономики пока не увидело повышения уровня жизни. Безработица в стране превышает 10 процентов (второй после Испании показатель в ЕС), а ВВП на душу населения по покупательной способности один из самых низких в Европе. Снизилась и среднемесячная зарплата — по данным министерства труда за 15 лет она упала на 20 процентов, до 1175 евро.

Ранее греческая статистическая служба Elstat сообщила, что импорт в Грецию из России в январе 2024 года упал на 95 процентов, до 24,7 миллиона евро. Стоимость экспорта при этом упала на 31,6 процента, с 9,6 миллиона евро до 6,5 миллиона. Таким образом, торговое сальдо Греции и России составило минус 18,1 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве нелегальный мигрант зарезал байкера из-за парковки и сбежал. Его ищут силовики и мотоциклисты

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Москву накроет циклон «Гори»

      Россиян предупредили о риске роста отказов при денежных переводах

      На Украине заявили об угрозе обрушения памятника национального значения

      Пропавшую в Испании туристку нашли без признаков жизни и с ножевыми ранениями

      Подозреваемый в расправе над россиянином из-за парковки задержан

      Стали известны детали дела о предполагаемых российских шпионах в Германии

      На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

      Ударивший москвича из-за парковки оставил нож и пистолет в брошенной машине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше