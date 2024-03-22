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15:34, 22 марта 2024Экономика

Европейская страна сократила поставки из России на 95 процентов

Elstat: импорт в Грецию из России в январе упал на 95 процентов до 24,7 млн евро

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В январе российский импорт в Грецию составил 24,7 миллиона евро, что означает сокращение на 95,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на греческую статистическую службу Elstat сообщает РИА Новости.

Стоимость экспорта при этом упала на 31,6 процента, с 9,6 миллиона евро до 6,5 миллиона. Таким образом, торговое сальдо Греции и России составило минус 18,1 миллиона евро.

До начала боевых действий на Украине Россия была одним из основных торговых партнеров Греции, но с 2022 года поставки снижались. Основной статьей импорта для европейской страны были углеводороды, минеральные удобрения и пшеница.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов рассказал, что в первые 2,5 месяца 2024 года импорт в Россию сократился на 6-7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако он попросил дождаться конца мая, чтобы иметь объективную картину по поставкам, потому что сейчас на нее влияет китайский новый год.

С начала 2024 года проведение платежей для импорта и экспорта с рядом торговых партнеров России существенно осложнилось. Причиной этому стало ужесточение санкций со стороны США, которые таким образом хотят ограничить поставки подсанкционных товаров в Россию. В частности, затруднены расчеты с Турцией, ОАЭ и Китаем.

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      Платон Щукин
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