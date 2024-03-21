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13:04, 21 марта 2024Экономика

Поставка товаров в Россию упала в начале года

Врио главы ФТС Давыдов заявил о падении импорта в Россию на 6-7 процентов
Руслан Давыдов

Руслан Давыдов. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В первые 2,5 месяца 2024 года импорт в Россию сократился на 6-7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, передает «Интерфакс».

Признав, что поставки товаров из-за рубежа идут медленнее, чем год назад, чиновник напомнил, что динамика во многом зависит от даты китайского Нового года. Из-за этого жители КНР отдыхают больше или меньше, что отражается на статистике.

Давыдов объяснил, что более четкие тенденции будут видны к концу мая. Вместе с тем он напомнил, что сальдо торгового баланса остается положительным, превышение экспорта над импортом составляет порядка 30-35 процентов.

С начала года ряд торговых партнеров России усложнили проведение платежей между странами. Решение связано с угрозой санкций со стороны США, которые таким образом пытаются ограничить поставки подсанкционных товаров в Россию.

Значительные проблемы возникают с платежами в Турции. На этой неделе источник РИА Новости в одном из турецких госбанков указал, что сроки решения проблемы по-прежнему неизвестны.

Китайские банки также постепенно сокращают расчеты с российскими партнерами. При этом в последнее время платежи возвращаются даже в юанях. Аналогичным образом давление США действует на банки из ОАЭ.

Национальная служба статистики Грузии сообщала о падении торгового оборота с России в январе-феврале 2024 года на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эта страна также использовалась для поставок по схеме параллельного импорта.

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      Платон Щукин
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