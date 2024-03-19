Товарооборот России с соседней страной резко сократился

Товарооборот Грузии и России в начале 2024 года сократился на 12 %

Торговый оборот Грузии и России в январе-феврале 2024 года сократился на 12 процентов по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национальной службы статистики соседней с РФ страны.

Экспорт товаров из Грузии в РФ за этот период снизился в годовом выражении на 24,5 процента, импорт — на 7,3 процента. Объем товарооборота за два месяца составил более 410 миллионов долларов.

Несмотря на резкое снижение показателя Россия занимает по нему второе место, уступая только Турции (476 миллионов), у которой он вырос на 17,2 процента. В пятерку ведущих торговых партнеров Грузии в начале года вошли также Китай (221 миллион долларов), Азербайджан (207 миллионов) и США (177 миллионов).

Ранее в правящей партии страны «Грузинская мечта — демократическая Грузия» признали, что статус кандидата на членство в Евросоюзе не дает никаких финансовых или экономических выгод. По словам главы организации Ираклия Кобахидзе, речь идет о важном политическом стимуле.