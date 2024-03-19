Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:47, 19 марта 2024Экономика

Товарооборот России с соседней страной резко сократился

Товарооборот Грузии и России в начале 2024 года сократился на 12 %

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Торговый оборот Грузии и России в январе-феврале 2024 года сократился на 12 процентов по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национальной службы статистики соседней с РФ страны.

Экспорт товаров из Грузии в РФ за этот период снизился в годовом выражении на 24,5 процента, импорт — на 7,3 процента. Объем товарооборота за два месяца составил более 410 миллионов долларов.

Несмотря на резкое снижение показателя Россия занимает по нему второе место, уступая только Турции (476 миллионов), у которой он вырос на 17,2 процента. В пятерку ведущих торговых партнеров Грузии в начале года вошли также Китай (221 миллион долларов), Азербайджан (207 миллионов) и США (177 миллионов).

Ранее в правящей партии страны «Грузинская мечта — демократическая Грузия» признали, что статус кандидата на членство в Евросоюзе не дает никаких финансовых или экономических выгод. По словам главы организации Ираклия Кобахидзе, речь идет о важном политическом стимуле.

***
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Российская авиакомпания не накормила пассажиров и была оштрафована

      Глава Пентагона пообещал помочь Киеву фразой «США не позволят Украине пасть»

      Боррель заявил о планах закупать оружие ВСУ за счет доходов с российских активов

      Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло

      Раскрыта 86-летняя загадка биологии

      В Дании выступили против участия в турнирах российских киберспортсменов

      Генсек НАТО призвал к увеличению помощи из-за сложной ситуации на Украине

      Появились кадры уничтожения пункта дислокации украинских ДРГ

      Компании Первого канала пригрозили штрафом за пропаганду ЛГБТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше