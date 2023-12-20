В Грузии признали отсутствие выгоды от статуса кандидата в члены ЕС

Кобахидзе: от статуса кандидата в члены ЕС нет экономической выгоды

Статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС) не несет экономической выгоды, заявил глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Кобахидзе заявил, что статус кандидата на членство в ЕС не дает никаких финансовых или экономических выгод, но является важным политическим стимулом. «Это послание дает нам дополнительный стимул обеспечить окончательную интеграцию нашей страны в ЕС», — добавил он.

Политик назвал ложью обещания об экономической выгоде, которые давали представители других грузинских партий. Также он подчеркнул, что перспективы вступления в ЕС все еще остаются неоднозначными.

Ранее представители правительства Грузии и оппозиции собрались в центре Тбилиси, чтобы отметить получение статуса страны-кандидата в Евросоюз. Инициатором акции стал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Решение о начале переговоров с Грузией о вступлении в ЕС было принято по итогу саммита стран-членов объединения в Брюсселе 14-15 декабря.