В Грузии решили отметить получение статуса кандидата в члены ЕС

РИА Новости: в Тбилиси отмечают получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Жители Грузии, представители правительства и оппозиции собрались в центре Тбилиси, чтобы отметить получение статуса страны-кандидата в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

Инициатором акции стал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который накануне предложил гражданам собраться на площади Свободы, где установлена сцена. Уточняется, что представители властей Грузии выступают в центре города и поздравляют с получением статуса. По информации агентства, на акцию прибыла президент страны Саломе Зурабишвили, которая не получила место на трибуне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. По его словам, за этим кроется попытка досадить российской стороне. Песков назвал стремление войти в Евросоюз суверенным делом Грузии, Украины и Молдавии, но отметил при этом политизированность решения.