В Кремле оценили предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС

Песков: предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС — попытка досадить России

За предоставлением Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз (ЕС) скрывается попытка досадить России. Так решение Брюсселя оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков назвал стремление войти в ЕС суверенным делом Грузии, Украины и Молдавии, но отметил при этом политизированность решения. По его словам, подобная политическая воля Евросоюза объясняется желанием «еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к России».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. При этом Грузии предоставили статус страны-кандидата в объединение.