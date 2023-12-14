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20:47, 14 декабря 2023Бывший СССР

Саммит Евросоюза предоставил Грузии статус страны-кандидата

Глава Евросовета Мишель: саммит ЕС предоставил Грузии статус страны-кандидата
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Саммит Евросоюза принял решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в объединение. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в X (бывший Twitter).

Кроме того, принято решение начать переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной и Молдавией.

Ранее издание Reuters предупредило, что Европейский совет решил открыть переговоры с Киевом и Кишиневом на саммите ЕС. При этом уточнялось, что решение может измениться.

В октябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что получил от всех лидеров европейских стран подтверждение готовности принять страну в ЕС.

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      Алевтина Запольская
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