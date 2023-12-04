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20:26, 4 декабря 2023Бывший СССР

Евросоюз объявит о начале переговоров с Украиной по вступлению

ЕС объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На предстоящем саммите Евросоюза, который пройдет 14-15 декабря, может быть принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о присоединении к европейскому блоку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на примерный проект выводов по итогу саммита ЕС.

«Европейский совет решил открыть переговоры по вступлению с Украиной и Молдавией», — говорится в тексте. Агентство уточняет, что содержание документа еще может измениться.

Также, согласно предварительному проекту, ЕС предоставит Грузии статус кандидата на вступление. Такую возможность предоставят стране бывшего СССР при соблюдении необходимых критериев. Также Евросоюз может заявить о начале переговоров о членстве с Боснией и Герцеговиной.

26 сентября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций для вступления страны в Евросоюз. Он также напомнил, что в июне прошлого года Киев получил статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые следует выполнить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС.

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