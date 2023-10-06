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09:13, 6 октября 2023Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о готовности западных стран принять республику в Евросоюз

Премьер Грузии Гарибашвили: западные страны готовы принять республику в Евросоюз
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Jon Nazca / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что получил от всех лидеров европейских стран подтверждение готовности принять страну в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Я им также сказал, что, если страна не примет статус, это будет абсолютно непонятно, это будет оскорбление нашего грузинского народа», — сообщил Гарибашвили.

Ранее глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе призвал предотвратить украинизацию страны, которая, по его словам, означает революцию, беспорядки, бедствие и фронт.

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