Глава правящей партии Кобахидзе: нужно предотвратить украинизацию Грузии

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе призвал предотвратить украинизацию страны. Его слова передает «Sputnik Грузия» в Telegram.

«Необходима осторожность, чтобы не допустить украинизацию Грузии, что означает революцию, беспорядки, бедствие и фронт», — сказал он в ответ на заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепа США Веданта Пателя, который назвал ложными обвинения Службы госбезопасности в адрес программы Агентства международного развития USAID.

Кобахидзе подчеркнул, что грузинские власти будут строго защищать суверенитет и независимость республики и никому не позволят устроить беспорядки. Кроме того, по его словам, некоторые люди всерьез готовились к революции. Глава партии отметил, что это напомнило властям Грузии о необходимой осторожности.

Ранее Кобахидзе заявил, что США должны дать разъяснение в связи с финансированием Агентством USAID тренингов, которые готовили грузинских граждан к беспорядкам и свержению власти.