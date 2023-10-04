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18:51, 4 октября 2023Бывший СССР

Власти Грузии призвали предотвратить украинизацию страны

Глава правящей партии Кобахидзе: нужно предотвратить украинизацию Грузии

Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе призвал предотвратить украинизацию страны. Его слова передает «Sputnik Грузия» в Telegram.

«Необходима осторожность, чтобы не допустить украинизацию Грузии, что означает революцию, беспорядки, бедствие и фронт», — сказал он в ответ на заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепа США Веданта Пателя, который назвал ложными обвинения Службы госбезопасности в адрес программы Агентства международного развития USAID.

Кобахидзе подчеркнул, что грузинские власти будут строго защищать суверенитет и независимость республики и никому не позволят устроить беспорядки. Кроме того, по его словам, некоторые люди всерьез готовились к революции. Глава партии отметил, что это напомнило властям Грузии о необходимой осторожности.

Ранее Кобахидзе заявил, что США должны дать разъяснение в связи с финансированием Агентством USAID тренингов, которые готовили грузинских граждан к беспорядкам и свержению власти.

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    Кристина Есикова
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