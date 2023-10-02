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15:22, 2 октября 2023Бывший СССР

Грузия призвала США ответить за финансирование подготовки революции

Председатель правящей партии Кобахидзе: USAID финансировало беспорядки в Грузии
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

США должны дать разъяснение в связи с финансированием Агентством международного развития USAID тренингов, которые готовили грузинских граждан к беспорядкам и свержению власти, заявил глава правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его цитирует РИА Новости.

«Все это финансируется Агентством международного развития США, которое называется USAID, что в переводе означает помощь США, однако это не является помощью США», — сказал парламентарий.

По его словам, Грузия намерена получить разъяснения, «почему такой тренинг, прямой целью которого была подготовка революции в Грузии, был профинансирован USAID».

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что США и сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с РФ в Молдавии и Грузии.

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    Глеб Бажуткин
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