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11:07, 14 марта 2023Бывший СССР

США обвинили в попытке создать очаги напряженности для противостояния с Россией

Грушко: США создают очаги напряженности для противостояния с Россией в Молдавии и Грузии
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что США и сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с РФ в Молдавии и Грузии. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, Москву беспокоит ситуация в этих странах, поскольку они расположены далеко от Соединенных Штатов, которые пытаются влиять на государства.

«Это наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать все новые и новые очаги напряжения вдоль наших границ и пытаются устроить некое геополитическое соревнование в этих зонах, которые являются ключевыми, даже по географическим причинам, для интересов безопасности Российской Федерации», — отметил Грушко.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон планирует открыть второй фронт против России в Грузии. По его словам, США используют помощь в размере 40 миллионов долларов, ежегодно направляемую через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), для проведения того, что равносильно «мягкому перевороту» в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства.

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Варвара Кошечкина
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