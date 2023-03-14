США обвинили в попытке создать очаги напряженности для противостояния с Россией

Грушко: США создают очаги напряженности для противостояния с Россией в Молдавии и Грузии

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что США и сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с РФ в Молдавии и Грузии. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, Москву беспокоит ситуация в этих странах, поскольку они расположены далеко от Соединенных Штатов, которые пытаются влиять на государства.

«Это наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать все новые и новые очаги напряжения вдоль наших границ и пытаются устроить некое геополитическое соревнование в этих зонах, которые являются ключевыми, даже по географическим причинам, для интересов безопасности Российской Федерации», — отметил Грушко.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон планирует открыть второй фронт против России в Грузии. По его словам, США используют помощь в размере 40 миллионов долларов, ежегодно направляемую через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), для проведения того, что равносильно «мягкому перевороту» в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства.