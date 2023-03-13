Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 13 марта 2023Мир

В США намерены открыть второй фронт против России

Экс-разведчик ВС США Риттер: Вашингтон намерен открыть второй фронт против России в Грузии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вашингтон намерен открыть второй фронт против России в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«США используют помощь в размере 40 миллионов долларов, ежегодно направляемую через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) для проведения того, что равносильно “мягкому перевороту” в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства», — сказал экс-разведчик ВС США.

По его словам, США хотят, чтобы грузинское правительство соответствовало американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание второго фронта против России. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью готовы позволить грузинам погибнуть в погоне за американскими геополитическими амбициями, однако сами американские власти никогда не пожертвуют жизнью своих граждан ради защиты Грузии.

Кроме того, он назвал Грузию уменьшенной версией Украины, которую американские власти попытаются дестабилизировать. В связи с этим Риттер намекнул, что Вашингтон может бросить Украину на произвол судьбы так же, как это было в случае с Афганистаном.

Ранее власти Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта для Украины. Тбилиси не увидит такого сценария, пока партия «Грузинская мечта» находится у власти, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Кроме того, он раскритиковал участие военных в протестных акциях против закона об иноагентах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США намерены открыть второй фронт против России
Россиянин изнасиловал восьмилетнюю племянницу и получил 19 лет колонии
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде
Активистка «ЯМЫФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ
Невеста надела дешевое платье вместо купленного за 228 тысяч рублей наряда
Наушники Apple превратят в слуховой аппарат
Самый дорогой отпуск россиян на 8 Марта обошелся по цене автомобиля
США решили ужесточить санкции против российской экономики
В Петербурге женщина выгнала дочь из дома из-за съеденного торта
Задержание ФСБ сотрудничавшего с разведкой Украины россиянина попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.