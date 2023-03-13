Экс-разведчик ВС США Риттер: Вашингтон намерен открыть второй фронт против России в Грузии

Вашингтон намерен открыть второй фронт против России в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«США используют помощь в размере 40 миллионов долларов, ежегодно направляемую через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) для проведения того, что равносильно “мягкому перевороту” в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства», — сказал экс-разведчик ВС США.

По его словам, США хотят, чтобы грузинское правительство соответствовало американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание второго фронта против России. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью готовы позволить грузинам погибнуть в погоне за американскими геополитическими амбициями, однако сами американские власти никогда не пожертвуют жизнью своих граждан ради защиты Грузии.

Кроме того, он назвал Грузию уменьшенной версией Украины, которую американские власти попытаются дестабилизировать. В связи с этим Риттер намекнул, что Вашингтон может бросить Украину на произвол судьбы так же, как это было в случае с Афганистаном.

Ранее власти Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта для Украины. Тбилиси не увидит такого сценария, пока партия «Грузинская мечта» находится у власти, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Кроме того, он раскритиковал участие военных в протестных акциях против закона об иноагентах.