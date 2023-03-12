Премьер Грузии пообещал не допустить открытия второго фронта

Премьер Грузии Гарибашвили пообещал не допустить открытия второго фронта для Украины

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили пообещал, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта для Украины. Об этом он сообщил в интервью телекомпании «Имеди».

Политик обратился к прибывшим с территории Украины «нескольким десяткам человек» с призывом не поддаваться на провокации и не питать иллюзий относительно революционных движений.

«Государство сегодня находится на высшем уровне… до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено», — сказал он. Гарибашвили также назвал неприемлемым участие военных в протестных акциях.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в страну прибыли сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, участвовавшие в боевых действиях на Украине, чтобы «подталкивать молодежь к революционному сценарию». «Они постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», — счел Вольский.