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14:52, 10 марта 2023Бывший СССР

В Грузии заявили о подталкивающих к революции сторонниках Саакашвили

В парламенте Грузии заявили, что в страну с Украины прибыли сторонники Саакашвили

Фото: Zurab Tsertsvadze / АР

Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в страну прибыли сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, участвовавшие в боевых действиях на Украине, чтобы «подталкивать молодежь к революционному сценарию». Его слова приводит ТАСС.

По его утверждению, приехавшие сторонники Саакашвили действуют вместе с главой оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леваном Хабеишвили. Бывший президент является основателем этой партии. «Они постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», — счел Вольский.

Ранее 10 марта парламент Грузии проголосовал против принятия закона об иноагентах и тем самым официально его отозвал. Заседание заняло несколько минут и прошло без комментариев. Против закона проголосовали 35 депутатов, один — за.

Ранее «Единое национальное движение» прекратило работу в парламенте, объявила о переходе в режим работы в чрезвычайной ситуации и приготовилась к массовым протестам.

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Антон Похиляк
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