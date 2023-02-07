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13:55, 7 февраля 2023Бывший СССР

Сторонники Саакашвили приготовились к массовым протестам в Тбилиси

Партия Саакашвили ЕНД объявила режим ЧС и приготовилась к протестам в Тбилиси
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинская партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является бывший президент страны Михаил Саакашвили, прекратила работу в парламенте, объявила о переходе в режим работы в чрезвычайной ситуации и приготовилась к массовым протестам. Об этом заявил председатель политсилы Леван Хабеишвили, пишет портал «Новости — Грузия».

Ранее суд в Тбилиси отказался отсрочить наказание и освободить Саакашвили по состоянию здоровья.

«Ваша беззаботная жизнь закончилась», — заявил Хабеишвили, обращаясь к представителям правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Он отметил, что у них «нет времени на игры», пока жизнь экс-президента находится под угрозой. Скоро, подчеркнул Хабеишвили, Тбилиси станет центром протеста, а во вторник в город съедутся представители партии из регионов для выработки плана действий.

Приговоренный к тюремному сроку Саакашвили заявил, что считает себя «личным узником Владимира Путина». В настоящее время он находится в одной из больниц Тбилиси, медики поставили ему около 20 различных диагнозов.

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Алевтина Запольская
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