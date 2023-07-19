В Тбилиси заявили о препятствовании Украины вступлению Грузии в ЕС

Премьер Грузии Гарибашвили: Киев против получения страной статуса кандидата в члены ЕС

Украина была против получения Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). О препятствовании Киева вступлению страны в Евросоюз заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

«К сожалению, это реальность. Мне это подтвердили многие европейские лидеры», — сказал он. По его словам, год назад Украина была одним из тех государств, которые были заинтересованы в том, чтобы Грузия не получила указанный статус.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе рассказал, что Киев совместно с грузинской оппозицией попытается помешать Тбилиси стать кандидатом в члены ЕС. Он выразил надежду, что Грузии все равно предоставят этот статус.

30 июня Гарибашвили сообщил, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. «Из 12 рекомендаций можно сказать, что 11 выполнены», — уточнил премьер.

