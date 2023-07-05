Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 5 июля 2023Бывший СССР

В Тбилиси предсказали попытку Киева помешать Грузии стать кандидатом в члены ЕС

В правящей партии Грузии заявили, что Украина попытает помешать стране войти в Евросоюз

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Киев совместно с грузинской оппозицией попытается помешать Тбилиси стать кандидатом в члены Евросоюза (ЕС). Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Как утверждает Кобахидзе, у радикальной оппозиции в Грузии есть надежда на то, что на предоставление стране статуса кандидата в ЕС будет отрицательно воздействовать украинская власть. «Они все сделают для этого - используют [главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида] Арахамию, [секретаря Совбеза Украины Алексея] Данилова, [советника главы офиса президента Украины Михаила] Подоляка, которые просили открытия "второго фронта" в Грузии», — сказал он.

Председатель правящей партии выразил надежду, что Грузии все равно предоставят статус кандидата в члены ЕС.

Ранее Кобахидзе заявил, что ущерб от введения Грузией санкций против России мог бы составить 2,5 миллиарда долларов. Тбилиси, отмечает он, не будет вводить ограничения, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии заявили об отработке пусков авиации НАТО по Москве

    Российским компаниям разрешили продолжать скрывать информацию

    Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

    Стало известно место обнаружения кокаина в Белом доме

    ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по хутору в приграничном российском регионе

    При обстреле Белгородской области пострадала женщина

    Выявлены положительные последствия одной ночи недосыпа

    В Тбилиси предсказали попытку Киева помешать Грузии стать кандидатом в члены ЕС

    Названа самая угоняемая марка машин в России

    Попытавшиеся взять штурмом самолет пассажиры попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости