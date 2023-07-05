В Тбилиси предсказали попытку Киева помешать Грузии стать кандидатом в члены ЕС

В правящей партии Грузии заявили, что Украина попытает помешать стране войти в Евросоюз

Киев совместно с грузинской оппозицией попытается помешать Тбилиси стать кандидатом в члены Евросоюза (ЕС). Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Как утверждает Кобахидзе, у радикальной оппозиции в Грузии есть надежда на то, что на предоставление стране статуса кандидата в ЕС будет отрицательно воздействовать украинская власть. «Они все сделают для этого - используют [главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида] Арахамию, [секретаря Совбеза Украины Алексея] Данилова, [советника главы офиса президента Украины Михаила] Подоляка, которые просили открытия "второго фронта" в Грузии», — сказал он.

Председатель правящей партии выразил надежду, что Грузии все равно предоставят статус кандидата в члены ЕС.

Ранее Кобахидзе заявил, что ущерб от введения Грузией санкций против России мог бы составить 2,5 миллиарда долларов. Тбилиси, отмечает он, не будет вводить ограничения, несмотря на давление со стороны Евросоюза.