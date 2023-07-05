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11:47, 5 июля 2023Бывший СССР

Власти Грузии назвали возможный ущерб от введения санкций против России

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе: Грузия потеряла бы $2,5 млрд от санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия потеряла бы 2,5 миллиарда долларов от введения санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Возможный ущерб экономике страны назвал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Если мы ввели бы санкции, наша страна потеряла бы минимум 2,5 миллиарда долларов. Как можно делать такой шаг? Как можно своими руками навредить интересам своей страны, населения?» — высказался он.

В мае Кобахидзе заявлял, что Тбилиси не будет вводить санкции в отношении Москвы, несмотря на давление Европейского союза (ЕС). Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что угрозы ограничениями США против Грузии являются вмешательством в дела двух суверенных государств.

Также Кобахидзе сообщал о призыве украинских властей к Тбилиси: открыть второй фронт против Москвы. Глава правящей партии страны уточнил, что эта просьба в Грузии неоднократно обсуждалась, и международное сообщество должно знать о требованиях, выдвигаемых республике.

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    Кристина Есикова
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