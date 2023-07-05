Власти Грузии назвали возможный ущерб от введения санкций против России

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе: Грузия потеряла бы $2,5 млрд от санкций против РФ

Грузия потеряла бы 2,5 миллиарда долларов от введения санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Возможный ущерб экономике страны назвал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Если мы ввели бы санкции, наша страна потеряла бы минимум 2,5 миллиарда долларов. Как можно делать такой шаг? Как можно своими руками навредить интересам своей страны, населения?» — высказался он.

В мае Кобахидзе заявлял, что Тбилиси не будет вводить санкции в отношении Москвы, несмотря на давление Европейского союза (ЕС). Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что угрозы ограничениями США против Грузии являются вмешательством в дела двух суверенных государств.

Также Кобахидзе сообщал о призыве украинских властей к Тбилиси: открыть второй фронт против Москвы. Глава правящей партии страны уточнил, что эта просьба в Грузии неоднократно обсуждалась, и международное сообщество должно знать о требованиях, выдвигаемых республике.

