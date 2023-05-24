Захарова обратила внимание на давление США на Грузию из-за России

Захарова: угрозы санкциями США против Грузии являются вмешательством и явным давлением

Угрозы санкциями США против Грузии являются вмешательством в дела двух суверенных государств и явным, неприкрытым давлением на грузинские власти из-за возобновления авиасообщения между Москвой и Тбилиси. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Никакой другой квалификации [для заявлений Госдепа], нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может. Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление», — заявила она, отметив, что «действиям Вашингтона нет здравого объяснения».

16 мая заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что у Вашингтона вызвало обеспокоенность возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. По его мнению, «сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией».