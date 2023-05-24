В Грузии рассказали о просьбах Украины открыть второй фронт против России

Грузинский депутат Кобахидзе: Украина призывала Грузию открыть второй фронт против России

Украинские власти призывали Грузию открыть второй фронт против России. Об этом рассказал глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает телеканал 1tv.

По словам Кобахизде, к началу антироссийских действий страну призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Депутат подчеркнул, что эта просьба в Грузии неоднократно обсуждалась и международное сообщество должно знать о требованиях, выдвигаемых республике. «Эта серьезная информация должна быть доведена и до наших международных партнеров», — заключил Кобахидзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика отказывается от антироссийских санкций, поскольку «это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа».