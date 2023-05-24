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12:39, 24 мая 2023Бывший СССР

Премьер Грузии объяснил отказ от антироссийских санкций

Премьер Грузии Гарибашвили: экономика страны рухнет с введением антироссийских санкций

Фото: Christian Mang / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика отказывается от антироссийских санкций, поскольку ее экономика рухнет в случае их введения. Слова политика передает РИА Новости.

«Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа», — отметил Гарибашвили.

Премьер-министр объяснил, что товарооборот Москвы и Тбилиси за год составляет около 1 миллиарда долларов, а торговые отношения России с европейскими странами достигают такого показателя за несколько дней.

Также Гарибашвили напомнил, что в 2008 году после российско-грузинского конфликта западные страны продолжили экономические отношения с Москвой, не вводили санкционные ограничения.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страна отказывается от визового режима с Россией и не запрещает авиарейсы, поскольку такие действия могут вызвать ответную реакцию со стороны Москвы.

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Алевтина Запольская
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