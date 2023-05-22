В Грузии объяснили отказ от визового режима с Россией

Спикер парламента Грузии Папуашвили: визовый режим с Россией может вызвать реакцию Москвы

Грузия отказывается от визового режима с Россией и не запрещает авиарейсы, поскольку такие действия могут вызвать ответную реакцию со стороны Москвы. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передаетТАСС.

Грузия рассчитывает поддерживать Украину. При этом страна не хочет соглашаться с санкциями против Российской Федерации для обеспечения экономической безопасности своих граждан, объяснил Папуашвили.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе поддержал решение о возобновлении авиасообщения Грузии и России. По его словам, протестующие против такого решения являются лицемерами.

20 мая первый за четыре года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways приземлился в российском аэропорту Внуково. Утверждается, что пассажиры даже не аплодировали после посадки воздушного судна, как это иногда принято делать.

Днем ранее, 19 мая, в Грузии приземлился российской борт. Первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Тбилиси выполнило воздушное судно российской авиакомпании «Азимут».