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11:14, 20 мая 2023Путешествия

Первый за четыре года грузинский самолет приземлился в России

Первый за четыре года самолет Georgian Airways приземлился в московском Внуково

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Первый за четыре года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways приземлился в российском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейс был выполнен по маршруту ТбилисиМосква. По словам пассажиров, полет прошел довольно буднично. Утверждается, что пассажиры даже не аплодировали после посадки воздушного судна, как это иногда принято делать.

Днем ранее, 19 мая, в Грузии приземлился российской борт. Первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Тбилиси выполнило воздушное судно российской авиакомпании «Азимут». Как сообщили члены экипажа, всего на борту находилось 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными. Также стало известно, что всех пассажиров рейса угощали шампанским.

При этом возле аэропорта Шота Руставели собралась грузинская оппозиция, а также журналисты, которые встречают пассажиров из Москвы и задают им провокационные вопросы. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие первого за четыре года прямого рейса из Москвы в Тбилиси.

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Варвара Кошечкина
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