Президент Грузии назвала нежелательным первый прямой рейс из Москвы

Президент Грузии Зурабишвили назвала нежелательным первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие первого за четыре года прямого рейса из Москвы в Тбилиси. Соответствующий пост опубликован на официальной странице лидера республики в Twitter.

«Несмотря на несогласие жителей Грузии, Россия все-таки осуществила нежелательный рейс в Тбилиси», — написала Зурабишвили.

При этом, как сообщает Telegram-канал РИА Новости, возле аэропорта Шота Руставели собралась грузинская оппозиция, а также журналисты, которые встречают пассажиров из Москвы и задают им провокационные вопросы.

Отмечается, что первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Тбилиси выполнило воздушное судно российской авиакомпании «Азимут».