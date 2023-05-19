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12:49, 19 мая 2023Путешествия

Президент Грузии назвала нежелательным первый прямой рейс из Москвы

Президент Грузии Зурабишвили назвала нежелательным первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие первого за четыре года прямого рейса из Москвы в Тбилиси. Соответствующий пост опубликован на официальной странице лидера республики в Twitter.

«Несмотря на несогласие жителей Грузии, Россия все-таки осуществила нежелательный рейс в Тбилиси», — написала Зурабишвили.

При этом, как сообщает Telegram-канал РИА Новости, возле аэропорта Шота Руставели собралась грузинская оппозиция, а также журналисты, которые встречают пассажиров из Москвы и задают им провокационные вопросы.

Отмечается, что первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Тбилиси выполнило воздушное судно российской авиакомпании «Азимут».

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Марк Успенский
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