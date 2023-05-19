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12:47, 19 мая 2023Путешествия

Первый за четыре года российский самолет приземлился в Грузии

Первый с 2019 года российский самолет приземлился в Тбилиси

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Первый после четырехлетнего перерыва самолет из России приземлился в Грузии в пятницу, 19 мая. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Отмечается, что первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Тбилиси выполнило воздушное судно российской авиакомпании «Азимут». Как сообщили члены экипажа, всего на борту находилось 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными. Полет лайнера прошел в штатном режиме.

Также стало известно, что всех пассажиров рейса угощали шампанским. Более того, путешественникам выдали брелоки с логотипом перевозчика.

Ранее в мае председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе заявил, что в стране приготовились в большому наплыву российских туристов в связи с запуском прямых рейсов между странами. Специалист ожидает, что самолеты с россиянами, которые прилетят в Тбилиси, будут полными.

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Фариза Бацазова
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