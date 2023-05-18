В Грузии приготовились к большому наплыву россиян

В Грузии ожидают большой наплыв россиян в связи с запуском прямых рейсов

В Грузии приготовились в большому наплыву российских туристов в связи с запуском прямых рейсов между странами. Об этом ТАСС рассказал председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

«Исходя из того, что Россия оказалась изолирована из-за ситуации на Украине, российскому населению открывается своего рода окно для того, чтобы приехать в Грузию», — пояснил эксперт.

Специалист ожидает, что самолеты с россиянами, которые прилетят в Тбилиси, будут полными. «Также комфортным будет путешествие для грузинских граждан, проживающих в России», — добавил он.

При этом Бурджанадзе подчеркнул, что цены в ресторанах республики на первом этапе не будут повышаться. «Я жду большой поток [туристов] в августе, и, соответственно, бизнес-сектор будет реагировать в зависимости от того, какое будет количество людей», — заявил он.

Ранее в мае российская авиакомпания «Азимут» раскрыла дату первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. По информации отечественного перевозчика, перелет будет выполнен 19 мая.