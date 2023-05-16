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12:14, 16 мая 2023Путешествия

Раскрыта дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси

РБК: авиакомпания «Азимут» выполнит первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси 19 мая

Фото: РИА Новости

Российская авиакомпания «Азимут» раскрыла дату первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на перевозчика.

По информации компании, перелет будет выполнен 19 мая. Информация о времени рейса и количестве пассажиров не приводится.

Ранее в мае авиавласти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение полетов в страну семь раз в неделю.

10 мая стало известно о снятии президентом России Владимиром Путиным введенного в 2019 году запрета для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.

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Зарина Дзагоева
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