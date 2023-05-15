Власти Грузии выдали разрешение на полеты одной российской компании

Агентство гражданской авиации Грузии дало разрешение на полеты компании из России «Азимут»

Авиавласти Грузии выдали разрешение одной российской авиакомпании, «Азимут», на выполнение полетов в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации республики.

Согласно данным грузинских авиационных властей, перевозчик из России начнет выполнять рейсы в республику с 17 мая. «Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний, это "Азимут", которая уже с 17 мая может совершать полеты», — заявил глава ведомства Гиви Давиташвили.

По его словам, это будут чартерные рейсы. Уточняется, что полеты будут выполняться семь раз в неделю.

Ранее в мае российские авиакомпании попросили Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии дать разрешение на полеты в страну. При этом в агентстве не уточнили, какие именно российские авиаперевозчики обратились к грузинским властям.