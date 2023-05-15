Российские авиакомпании попросили Грузию дать разрешение на полеты в страну

Авиакомпании РФ попросили Агентство гражданской авиации Грузии разрешить полеты в страну

Российские авиакомпании попросили Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии дать разрешение на полеты в страну. Об этом говорится в заявлении ведомства республики, его приводит ТАСС.

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких [российских] авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — говорится в сообщении.

При этом в агентстве не уточнили, какие именно российские авиаперевозчики обратились к грузинским властям.