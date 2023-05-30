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13:46, 30 мая 2023Бывший СССР

В Грузии исключили введение санкций против России

Глава правящей партии Грузии Кобахидзе исключил введение санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия не будет вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Европейского союза (ЕС), заявил глава правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По поводу санкций наша позиция остается неизменной: мы не вводим санкции против Российской Федерации», — сказал он на заседании парламента.

Глава правящей партии также раскрыл мотивацию послов ЕС на прошедшей накануне встрече с главой Министерства экономики Грузии. «Этим демаршем практически от нас потребовали ввести санкции против РФ», — указал Кобахидзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны поддерживает решение России восстановить прямое авиасообщение между странами. Затем посол ЕС в республике Павел Герчинский выразил сожаление о возобновлении авиаперелетов между странами.

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    Алевтина Запольская
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