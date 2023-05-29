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17:49, 29 мая 2023Бывший СССР

В ЕС выразили сожаление в связи с возобновлением авиасообщения России и Грузии

Европейский дипломат: ЕС сожалеет о восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский выразил сожаление о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией. Его слова приводит ТАСС.

«Мне было поручено передать послание, согласованное 27 странами ЕС, о том, что мы сожалеем о решении правительства Грузии принять восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией», — заявил европейский дипломат.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны поддерживает решение России восстановить прямое авиасообщение между странами. По его словам, запуск полетов не имеет отношения к политическим противоречиям.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая, назвав это личным решением.

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    Алевтина Запольская
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