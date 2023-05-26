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18:39, 26 мая 2023Путешествия

Путин назвал возобновление авиасообщения с Грузией своим личным решением

Президент Путин заявил, что возобновление авиасообщения с Грузией было его личным решением

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал возобновление авиасообщения с Грузией своим личным предложением и решением. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что такое решение связано с желанием поддержать людей, которые хотят выстроить нормальные отношения с Россией. Кроме того, президент связал свою инициативу с сезоном отпусков.

«[Хотелось поддержать] <...> наших граждан, которые любят туда приехать отдохнуть, хотят соприкоснуться с природой грузинской, с культурой, с кухней», — отметил Путин.

19 мая первый за четыре года рейс вылетел из Москвы в Тбилиси. Возобновление авиасообщение между странами стало возможным благодаря указу Путина, который снимал запрет на полеты в Грузию.

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Марк Успенский
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