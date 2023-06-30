Грузия выполнила почти все рекомендации для статуса кандидата в члены ЕС

Премьер Грузии: страна выполнила 11 из 12 рекомендаций для статуса кандидата в члены ЕС

Грузия выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

«Если говорить о том, насколько заслужила Грузия [получение статуса], Грузия достигла значительного прогресса. Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены», — отметил он, подчеркнув, что для достижения этого результата страна приложила максимум усилий.

При этом премьер не уточнил, какую именно рекомендацию не выполнила страна.

В ходе выступления перед парламентом страны Гарибашвили также обвинил оппозицию и отдельных европейских политиков в препятствии выполнений соответствующих рекомендаций. По его мнению, некоторые политики не хотят, чтобы Грузия получила статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ожидает получения республикой статуса кандидата в члены ЕС к концу года. Такое же заявление ранее сделал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский . Он призвал Тбилиси использовать оставшееся время для максимального прогресса в проведении реформ, добавив при этом, что из республики «поступают хорошие новости».

31 мая сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европарламента Роберта Метсола посетят Грузию в ближайшие месяцы.