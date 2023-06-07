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14:26, 7 июня 2023Бывший СССР

Посол ЕС назвал срок получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза

Посол ЕС Герчинский: Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза в 2023 году

Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Globallookpress.com

К концу 2023 года Грузия получит статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский, передает ТАСС.

Он призвал Тбилиси использовать оставшееся время для максимального прогресса в проведении реформ, отметив при этом, что из республики «поступают хорошие новости».

Герчинский также заявил, что в октябре Еврокомиссия опубликует доклад по поводу расширения ЕС, а к концу года главы европейских государств должны будут принять политическое решение касательно Грузии и других стран, желающих вступить в Евросоюз.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщал, что к июню власти Грузии выполнят все 12 рекомендаций ЕС для получения республикой статуса кандидата в члены объединения. При этом он посетовал на то, что грузинская оппозиция не участвует в соответствующей работе, предположив, что оппоненты действующей власти, напротив, препятствуют ее проведению.

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    Георгий Нестеров
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